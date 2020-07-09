Зенитчики в Иркутской области получат до конца года системы С-300ПМ-2 "Фаворит"

ТАСС, 9 июля. Зенитный ракетный полк Центрального военного округа, дислоцированный в Иркутской области, до конца года получит на вооружение модернизированные системы С-300ПМ-2 "Фаворит", сообщил журналистам начальник зенитных ракетных войск 14-й армии ВВС и ПВО полковник Геннадий Шлаг.

"До конца года Ангарский зенитный ракетный полк должен завершить этап принятия на вооружение модернизированного образца системы С-300ПМ-2 "Фаворит", - сказал полковник.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Центральный военный округ поступят на вооружение системы С-400 "Триумф", которые будут направлены в Свердловскую и Самарскую области.

Зенитная ракетная система С-300ПМ-2 предназначена для обороны важнейших объектов государства и его вооруженных сил от массированных ударов современных и перспективных самолетов, стратегических крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет и других средств воздушного нападения, во всем диапазоне и скоростей их боевого применения, в том числе при воздействии интенсивных активных и пассивных помех.