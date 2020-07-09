Межведомственные группы на Алтае возобновят работу по поиску очагов коронавируса

БАРНАУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил возобновить работу межведомственных рабочих групп для предупреждения распространения коронавируса. Группы будут проверять возможные очаги распространения заболевания, сообщается в четверг на официальном сайте правительства региона по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности края, где обсуждался и вопрос об усилении противоэпидемических мер.

В Алтайском крае растет распространение коронавирусной инфекции: за прошедшие сутки в регионе выявлено 224 инфицированных, всего за время пандемии - 5 121 случай коронавируса.

"Я обращаюсь в первую очередь к главам местного самоуправления, коллегам, которые работают по отраслевым направлениям, <...> органам Роспотребнадзора, внутренних дел, МЧС с просьбой вернуться к тому, что неплохо работало у нас на самых первых этапах. Это формирование межведомственных рабочих мобильных групп, которые в состоянии ходить и предупреждать, проверять места, которые могут быть источниками распространения инфекции. Если простые правила будут выполняться, то есть вероятность, что мы быстрее пройдем пик заболеваемости и уйдем на снижение", - цитирует губернатора пресс-служба.

Глава региона подчеркнул, что эпидситуация в крае заставляет принимать дополнительные меры для защиты людей. По словам министра здравоохранения края Дмитрия Попова, в регионе массово пренебрегают санитарными нормами, не носят маски даже в поликлиниках. Все это привело к распространению вируса сначала в густонаселенных территориях - Барнауле и Рубцовске, а потом и в районах.

"Усиление мер необходимо, их реально надо исполнять, а не отчитываться на бумаге. <...> Мы зашли в достаточно серьезный эпидпроцесс, тяжесть заболевания усугубилась - мы видим тяжелых пациентов, которых сегодня не можем транспортировать из районов, реанимационную помощь начинаем оказывать в районах края. Мы заходим на пиковые показатели - это такой индикатор, который характеризует течение эпидпроцессов. Надеемся, что в течение этой недели и следующей зафиксируем эти показатели, но они крайне тяжелые для системы здравоохранения", - подчеркнул Попов.

В среду на пресс-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина сообщила, что в регионе в последние дни отмечается прирост инфицированных в возрасте 18-29 лет, 30-49 лет - это те, кто ведет активный образ жизни, посещает летние кафе, веранды, турбазы, пляжи и участвуют в прочих массовых мероприятиях, которые еще не разрешены. Не снижается, по ее словам, и заболеваемость среди пенсионеров - это связано с миграцией дачников в города для реализации урожая.