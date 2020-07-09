Новосибирские депутаты просят отнести вывоз жидких бытовых отходов к коммунальной услуге

НОВОСИБИРСК, 9 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области подготовили обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором просят отнести сбор и вывоз жидких бытовых отходов к коммунальной услуге, что позволит регулировать цену, сообщил в четверг на сессии регионального парламента зампредседателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим Агеенко.

"На сегодняшний день в Новосибирской области является актуальным вопрос об увеличении размера платы за услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов в многоквартирных домах. Одной из причин увеличения размера платы является отсутствие законодательного регулирования порядка, расчета размера оплаты за услугу по сбору и вывозу жидких бытовых отходов", - сказал Агеенко.

Он отметил, что в настоящее время цена на эту услугу не регулируется государством, а формируется на свободном рынке. Вместе с тем, по словам Агеенко, регулирование цены на такую услугу возможно путем отнесения ее к коммунальным, поскольку тарифы в таком случае будут регулироваться государством, а объемы определяться исходя из показаний индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения. В случае отсутствия таких приборов - из нормативов потребления услуги.

"Предлагаемые изменения позволят отдельным категориям граждан получить компенсацию расходов за данную коммунальную услугу, при временном отсутствии - осуществлять перерасчет", - уточнил Агеенко.

По его словам, комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам регионального парламента подготовил соответствующее обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину. Депутаты обращение поддержали.

Также парламентарии в ноябре планируют подготовить обращение в правительство РФ и Госдуму по вопросу об исключении НДС из коммунальных тарифов для населения на тепло, горячее и холодное водоснабжение, а также электроснабжение и газоснабжение.