Доходы бюджета Новосибирской области в 2020 году возросли почти на 4 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 9 июля. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли в двух чтениях проект закона о внесении изменений в бюджет региона на 2020 и плановый период 2021-2022 годов: доходы за счет федеральных трансфертов увеличены более чем на 3,89 млрд рублей - до 185 млрд рублей, на такую же сумму выросли расходы, они составят 190,21 млрд рублей. Из общей суммы трансфертов 3,5 млрд рублей федеральных средств были направлена на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщил в четверг министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко на сессии регионального парламента.

"Предметом изменений является реализация четырех задач. Во-первых, это отражение компенсации, полученной из федерального бюджета на снижение собственных доходов бюджета, второе - это отражение федеральных и региональных решений, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции, третье - это уточнение плана капитальных расходов с учетом динамики выполнения строительно-монтажных работ", - сказал Голубенко, добавив, что еще одной задачей является отражение в законопроекте решений по формированию резерва средств на обслуживание госдолга.

По его словам, Новосибирская область ранее получила 1,96 млрд рублей из транша в объеме 100 млрд рублей, направленного по поручению президента РФ Владимира Путина регионам страны. Министр уточнил, что такой транш не перекрывает реально недополученные доходы региона по итогам четырех месяцев. Однако еще один транш Новосибирская область планирует получить в июле.

"В законопроекте, несмотря на обострение дефицита областного бюджета, часть ресурса федерального предусмотрели к передаче в виде дополнительной финансовой помощи местным бюджетам, потому что мы понимаем, недобор доходов наблюдается не только по областному, но и по местным бюджетам. Из общего объема пропорционально сумме недополученных доходов 375 млн рублей передается местным бюджетам", - сказал Голубенко.

Он уточнил, что законопроект отражает федеральные и региональные решения по мерам, направленным на противодействие распространению коронавируса. На эти цели из федерального бюджета области выделено почти 3,5 млрд рублей. Средства были направлены на развертывание инфекционных коек, обеспечение дополнительных стимулирующих выплат медицинским и социальным работникам, а также средства на докапитализацию организаций для поддержки малого и среднего предпринимательства.

Голубенко также обратил внимание на тот факт, что при выделении федеральных траншей сократилось финансирование по некоторым другим направлениям. В частности, по Новосибирской области были аннулированы трансферты на модернизацию детских школ искусств, профессиональное обучение и переподготовку пожилых людей и женщин, находящихся в декретном отпуске. Общий объем таких трансфертов составил около 190 млн рублей.

О поправках

Председатель бюджетного комитета Заксобрания Новосибирской области Александр Морозов отметил, что ко второму чтению комитетом были подготовлены 95 поправок, поправки также поступили от губернатора Андрея Травникова. В числе поправок - выделение 165 млн рублей на оснащение и ввод школы в Краснообске, 35 млн рублей - на оснащение футбольного поля в Бердске.

О бюджете

В конце апреля депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли в двух чтениях поправки в бюджет региона на 2020 и плановый период 2021-2022 годов: доходы были увеличены более чем на 5 млрд рублей - до 181,1 млрд рублей за счет 0,6 млрд рублей собственных средств и 4,4 млрд рублей федеральных, при этом расходы выросли на 4,5 млрд рублей - до 186,3 млрд рублей. Дефицит бюджета сократился на 443 млн рублей - до 5,1 млрд рублей.