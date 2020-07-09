В Красноярском крае вызывают искусственный дождь для борьбы с пожарами в тайге

КРАСНОЯРСК, 9 июля. /ТАСС/. Самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков привлекли к тушению таежных пожаров в Красноярском крае, где действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.

По оперативной информации краевого лесопожарного центра на 15:00 (11:00 мск) четверга, на территории края действует 92 лесных пожара на 168,8 тыс. га общей площади. Большинство из них произошли на севере региона.

"В ряде районов края, где сложная лесопожарная обстановка, работает самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон" ФБУ "Авиалесоохрана". Он создает условия для выпадения осадков. Самолет вылетает в основном в труднодоступные территории, где действуют лесные пожары грозового происхождения", - сообщили в пресс-службе.

Уже удалось вызвать дождь над шестью пожарами в Мотыгинском, Богучанском и Северо-Енисейском районах.

Спецсамолет оснащен подвесной установкой для пуска пиропатронов с йодистым серебром. Облака обрабатывают на высоте около 5 км над землей, йодистое серебро способствует процессу кристаллизации в облаках, и в результате идет дождь. Внутри самолета располагается пульт для запуска пиропатронов и оборудование для наблюдения за лесопожарной и метеообстановкой. После работы зондировщика в большинстве случаев выпадают осадки разной степени интенсивности, иногда проходят и ливни.

Из-за аномальной жары и высокой грозовой активности на севере края возросло количество и площади лесных пожаров. В регионе с начала июля введен режим ЧС в лесах. Большинство пожаров зафиксировано в труднодоступных территориях Эвенкийского, Богучанском, Кежемского и Мотыгинского районов, угрозы населенным пунктам нет.