В Красноярском крае после нападения медведя погибла женщина

КРАСНОЯРСК, 9 июля. /ТАСС/. Женщина, отдыхавшая с семьей на водоеме в Енисейском районе Красноярского края, по предварительным данным, погибла после нападения медведя. Об этом в четверг ТАСС сообщили в краевом главке МВД.

"По предварительным данным, женщина вместе с семьей отдыхала на водоеме возле поселка Байкал. Вышел медведь и напал, женщина получила ранение. Мужчина пытался довезти ее до больницы, но, по предварительным данным, по дороге она скончалась", - сообщили в главке.

На место происшествия выехали полицейские, вызваны охотоведы.