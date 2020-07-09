Режим ЧС из-за засухи ввели более половины районов Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 9 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пересыхания почвы ввели в 16 из 30 районов Новосибирской области, большая часть из которых расположена на юго-западе региона. Последними режим ввели Каргатский и Искитимский районы, сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минсельхоза в четверг.

Ранее министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко сообщал, что засуха наблюдается в десяти из 30 районов Новосибирской области, в структуре экспорта которой значительную долю занимает продукция агропромышленного комплекса. Наиболее сложная ситуация с увлажнением почвы сложилась в Карасукском районе, располагающемся в степной зоне, где аграрии не смогли выполнить план по севу яровых культур. Он отметил, что засуха затронула в первую очередь южные, степные районы области. В степной зоне, по его словам, прогнозируется снижение урожайности на 30%.

"Режим ЧС по причине воздушной и почвенной засухи ввели еще два района области - Каргатский и Искитимский (располагаются в центральной части региона - прим. ТАСС). В муниципалитетах были созданы комиссии для оценки ущерба, сейчас они ведут свою работу", - сказали в пресс-службе.

В начале июля Лещенко говорил, что власти рассматривают вопрос о введении режима ЧС регионального уровня. Сейчас новосибирский Минсельхоз формирует план мероприятий по обеспечению животных кормами в зимний период 2020-2021 гг., в том числе поголовья в подсобных хозяйствах на территории пострадавших районов.

Несмотря на засушливую погоду, власти намерены увеличить сбор зерновых в этом году. Как сообщал ранее Лещенко, аграрии Новосибирской области по итогам уборочной кампании рассчитывают собрать 2,6 млн тонн зерновых, что почти на 6,9% больше прошлогодних показателей, это связано с увеличением посевных площадей.

В структуре экспорта Новосибирской области значительную долю занимает продукция агропромышленного комплекса. Барабинская степь, находящаяся в пределах Новосибирской и Омской областей, - важнейший район молочного животноводства, маслоделия и земледелия всей Западной Сибири.