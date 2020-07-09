В Иркутской области сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

ИРКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный 3 июля из-за лесных пожаров, снят в четверг в Иркутской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Иркутской области из-за лесных пожаров, снят с 18:00 (13:00 мск) 9 июля", - сказал собеседник агентства.

Снятие режима ЧС позволяет возобновить хозяйственную деятельность в лесах. Однако в трех районах, где находятся сложные очаги, будет действовать режим ЧС муниципального характера. Это Жигаловский, Усть-Кутский и Усть-Удинский районы.

По данным Иркутской базы авиационной охраны лесов на 17:05 (12:05 мск), в регионе зарегистрировано 55 очагов на общей площади 49,3 тыс. га. По информации пресс-службы правительства Иркутской области, за сутки удалось потушить лесные пожары на площади почти 8 тыс. га. Причиной большинства возгораний стали сухие грозы.

Для усиления группировки, работающей на тушении пожаров, в Иркутскую область прибыли 140 пожарных-десантников Авиалесоохраны из других регионов. В борьбе с огнем задействованы самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8 с водосливным устройством, самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков. Кроме того, с 7 июля в регионе начались дожди, что также способствует сокращению площади пожаров.