В Новосибирск из Алма-Аты вылетели почти 30 россиян

НУР-СУЛТАН, 9 июля. /ТАСС/. Почти 30 граждан России вылетели в четверг вывозным рейсом авиакомпании S7 из Алма-Аты в Новосибирск. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Казахстане.

"В Новосибирск этим бортом вылетели 29 человек, среди которых один гражданин Республики Казахстан с видом на жительство в России", - рассказали в дипломатическом представительстве.

Рейсом могли воспользоваться только жители Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской и Омской областей, а также Алтайского края, Республики Алтай, Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасия.

В связи с введением с 5 июля ограничительных карантинных мер в Казахстане предусмотрено сохранение международного авиасообщения без дальнейшего увеличения списка стран. На момент введения карантина международные авиарейсы выполняли по двум направлениям - в Турцию и Южную Корею.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются. На фоне ухудшения эпидемической ситуации власти приняли решение с 5 июля на 14 дней ввести ряд дополнительных карантинных ограничений с возможностью их продления или ужесточения.