В Иркутской области отремонтировали 44% жилья, подлежащего восстановлению после паводка

ИРКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Капитальный ремонт проведен в 1,18 тыс. или 44% жилых помещений в Иркутской области, пострадавших во время паводка летом 2019 года и признанных подлежащими восстановлению. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.

Год после паводка. Как живут сейчас пострадавшие семьи Тулуна

"В пострадавших от наводнения районах активно идут капитальные ремонты поврежденного жилья. 44% домов и квартир уже приведено в нормативное состояние, работы приняты, собственники отчитались о потраченных средствах", - приводятся в сообщении пресс-службы слова и. о. министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светланы Свиркиной.

Уточняется, что отремонтировано 1,18 тыс. жилых помещений из порядка 2,6 тыс. признанных подлежащими капитальному ремонту. В 1,21 тыс. помещений проводятся работы. Собственники получают на ремонт выплаты исходя из 6 тыс. за кв. м. Половина суммы выплачивается авансом для закупки материалов, вторая часть - после завершения работ. Пострадавшие могут делать ремонт самостоятельно или привлекать специалистов.

Как сообщал ТАСС, в конце июня была завершена выплата компенсаций за утрату имущества жителям районов, пострадавших от наводнения. Более 95% семей, чье жилье было разрушено, приобрели новое.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов.