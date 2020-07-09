Российские туристы вернулись в Новосибирск вывозным рейсом из Казахстана

НОВОСИБИРСК, 9 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7, вылетевший в четверг из Алма-Аты с российскими туристами, приземлился в новосибирском международном аэропорту Толмачево, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Самолет вылетел из международного аэропорта Алма-Аты в 15:30 (13:30 мск). Как сообщили ранее ТАСС в посольстве РФ в Казахстане, на борту находились 29 пассажиров. Рейсом могли воспользоваться только жители Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской и Омской областей, а также Алтайского края, Республики Алтай, Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасия.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой.