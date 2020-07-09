В Омской области выделили средства на ремонт крыши одного из крупнейших спорткомплексов

ОМСК, 9 июля. /ТАСС/. Власти Омской области выделили средства на ремонт крыши одного из крупнейших спортивных сооружений Омска - Спортивно-концертного комплекса (СКК) им. Виктора Блинова, из-за аварийного состояния которой в здании с 2018 года закрыта ледовая арена и трибуны. Об этом сообщил в четверг ТАСС вице-премьер региона Дмитрий Ушаков.

"Спортивное предприятие будет преобразовано в бюджетное учреждение Омской области, это позволит привлечь средства областного бюджета, в том числе для проведения ремонтных работ. Данная реорганизация согласована с губернатором [Александром Бурковым]. В настоящий момент разрабатывается проект реконструкции крыши спортивного комплекса, уже выделены средства в размере 38 млн рублей, они перечислены омскому Минспорту", - сказал Ушаков.

Он опроверг слухи о сносе здания спорткомплекса. "Это нонсенс. СКК им. Блинова - важный для омичей объект, в сохранении которого заинтересовано правительство региона", - подчеркнул вице-премьер. Он добавил, что власти привлекают к проекту инвестора.

В Минспорте ТАСС уточнили, что ведомство планирует получить положительное заключение на проектно-сметную документацию ремонта крыши в середине августа. Начало ремонтных работ ожидается в сентябре 2020 года.

После закрытия ледовой арены в здании спорткомплекса, в котором до 2007 года проводил домашние матчи хоккейный клуб "Авангард", проводились ярмарки, работали специализированные магазины по продаже спортивной экипировки. В начале июня 2020 года по требованию прокуратуры деятельность спорткомплекса была приостановлена из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Спортивно-культурный комплекс им. Блинова был возведен в 1986 году и вплоть до открытия "Арены-Омск" в 2007 году был главной базой хоккейного клуба "Авангард". Площадь дворца - 31 тыс. кв. м, ледового поля - 1,8 тыс. кв. метров, вместимость - 5,5 тыс. зрителей. После строительства "Арены-Омск" СКК был базой волейбольных команд "Омичка" и "Омичка-2", в комплексе работали десятки секций по шорт-треку, аэробике, тхэквондо, а также "Ледовый клуб Ирины Родниной".