В Новосибирске возведение жилья для детей-сирот будет курировать региональный Минстрой

НОВОСИБИРСК, 9 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли изменения в региональный закон о предоставлении жилья детям-сиротам, позволяющие приобретать не только готовое жилье, но и вести его строительство на бюджетные средства под контролем регионального Минстроя.

"На сегодняшний день обеспечение детей-сирот жильем осуществляется Министерством труда и социального развития Новосибирской области путем только приобретения уже готового жилья, предлагаемые изменения предусматривают возможность обеспечения детей-сирот жилыми помещениями, построенными за бюджетные средства, для реализации данного механизма полномочий по строительству жилых помещений для предоставления указанной категории граждан наделяется министерство строительства Новосибирской области", - сказал на последней сессии шестого созыва парламента министр строительства области Иван Шмидт.

Он добавил, что остальные полномочия по предоставлению жилых помещений, в том числе их приобретение на вторичном рынке, остаются у Минсоцразвития Новосибирской области. По словам министра, реализация предлагаемых изменений предполагает также возможность перераспределения средств между министерствами, при этом консолидацию отчетности для федеральных органов власти будет осуществлять Минсоцразвития региона. По словам Шмидта, на 2020 год на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в настоящее время предусмотрено 515 млн рублей, на 2021 год - 490 млн рублей, на 2022-й - 492 млн рублей.

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на июньской сессии назначили выборы в региональный парламент на 13 сентября, единый день голосования. Из 5 тыс. наказов избирателей депутаты шестого созыва, избранные в сентябре 2015 года, исполнили более 3,1 тыс., что составило 63%. Наибольший объем пришелся на сферы ЖКХ, дорожной инфраструктуры и образования. По словам председателя комиссии новосибирского заксобрания по наказам избирателей Дмитрия Козловского, наказы исполнены на сумму 42 миллиарда рублей.

В Заксобрании Новосибирской области 76 мест, в настоящее время в парламенте 49 членов фракции "Единая Россия", 17 - КПРФ, по четыре - ЛДПР и "Справедливая Россия", от "Гражданской платформы" один депутат.