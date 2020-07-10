На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда

ТАСС, 10 июля. Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

"У 18-летнего умершего студента подтверждена коронавирусная инфекция", - сообщили Минздраве.

Всего в студенческом отряде было 128 человек, 15 из них госпитализированы, остальные находятся в обсерваторах, уточнили в пресс-службе.

"В Змеиногорске работодатель не выполнил возложенных на него Трудовым кодексом РФ обязательств, поэтому студенты прекратили свою трудовую деятельность. По факту сложившейся ситуации уполномоченными органами проводятся проверки, осуществляются необходимые процедуры, по итогам будут предприняты соответствующие меры", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

В четверг власти Алтайского края приняли решение усилить контроль за соблюдением масочного режима из-за сложной эпидситуации. По данным на 9 июля, в регионе зафиксирован 5 121 случай инфицирования, из них 224 новых. Выздоровели 3 567 человек, 117 умерли.