Под Норильском за сутки собрали 15 кубометров топливно-водяной смеси

НОРИЛЬСК, 10 июля. /ТАСС/. Спасатели за сутки собрали 15 кубометров топливно-водяной смеси с места разлива горюче-смазочных материалов (ГСМ) под Норильском, всего с начала работ собрано более 33,5 тыс. кубометров. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по ликвидации разлива.

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 15 кубометров, всего 33 502 кубометров", - сказали в оперштабе.