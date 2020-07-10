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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Под Норильском за сутки собрали 15 кубометров топливно-водяной смеси

Всего с начала работ по ликвидации последствий разлива ГСМ собрано более 33,5 тыс. кубометров
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОРИЛЬСК, 10 июля. /ТАСС/. Спасатели за сутки собрали 15 кубометров топливно-водяной смеси с места разлива горюче-смазочных материалов (ГСМ) под Норильском, всего с начала работ собрано более 33,5 тыс. кубометров. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по ликвидации разлива.

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 15 кубометров, всего 33 502 кубометров", - сказали в оперштабе.

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Основная масса разлившегося после разгерметизации резервуара в Норильске топлива уже собрана. Завершилась активная фаза работ по вывозу загрязненного грунта из района ТЭЦ-3, такого грунта в места хранения доставлено более 188,5 тыс. тонн.

Продолжилась обработка сорбентом речных берегов. Всего обработано уже 144,4 километра береговой линии и 280,1 тыс. кв. м территории.

У ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") 29 мая в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов разлилось на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы. Ликвидацией последствий ЧП занимаются 288 специалистов, привлечено 122 единицы техники.

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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