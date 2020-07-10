Под Норильском за сутки собрали 15 кубометров топливно-водяной смеси

НОРИЛЬСК, 10 июля. /ТАСС/. Спасатели за сутки собрали 15 кубометров топливно-водяной смеси с места разлива горюче-смазочных материалов (ГСМ) под Норильском, всего с начала работ собрано более 33,5 тыс. кубометров. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по ликвидации разлива.
"За сутки собрано топливно-водяной смеси 15 кубометров, всего 33 502 кубометров", - сказали в оперштабе.
Основная масса разлившегося после разгерметизации резервуара в Норильске топлива уже собрана. Завершилась активная фаза работ по вывозу загрязненного грунта из района ТЭЦ-3, такого грунта в места хранения доставлено более 188,5 тыс. тонн.
Продолжилась обработка сорбентом речных берегов. Всего обработано уже 144,4 километра береговой линии и 280,1 тыс. кв. м территории.
У ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") 29 мая в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов разлилось на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы. Ликвидацией последствий ЧП занимаются 288 специалистов, привлечено 122 единицы техники.