Загрузка санаториев в Белокурихе на Алтае превысила 30%

В Алтайском крае, где 9 июля было выявлено 224 заразившихся коронавирусом, а общее количество зараженных превысило 5,1 тыс. человек, в четверг усилили контроль за соблюдением масочного режима. Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса также рассматривает возможность введения запрета на обслуживание посетителей магазинов, аптек, пассажиров общественного транспорта без масок.

БАРНАУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Все санатории в городе-курорте федерального значения Белокурихе в Алтайском крае, где сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка, возобновили работу, их загруженность превысила 30%. Об этом сообщил в пятницу журналистам начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

"На сегодня все санатории в Белокурихе возобновили деятельность. В целом загрузка санаториев составляет уже более 30%, мы перешагнули планку в 2 тыс. человек. Напомню, общая емкость санаторно-курортных организаций в Белокурихе у нас составляет 5,5-5,6 тыс. мест", - сказал Дешевых.

Он отметил, что все санатории, которые относятся к субъектам МСП, воспользовались всеми доступными мерами поддержки - это льготные беспроцентные кредиты, безвозмездные субсидии, отсрочки по уплате налогов и страховых взносов. "Пять организаций, которые не относятся к субъектам МСП, смогли воспользоваться мерами поддержки после обращения нашего региона и других регионов с развитым туризмом к правительству страны", - добавил начальник управления.

Курорт Белокуриха появился в конце XIX века, он известен радоновыми источниками, его санатории посещают ежегодно не менее 200 тыс. человек. Алтайский край - регион, активно развивающий туризм. Турпоток в регионе ежегодно увеличивается на 3-5%, в 2019 году регион посетили более 2,3 млн туристов.