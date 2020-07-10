Перепись населения в Приангарье в 2021 году пройдет с февраля по июнь

ИРКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Всероссийская перепись населения, которая должна была состояться в октябре 2020 года, но перенесена на апрель 2021 года из-за пандемии, в Иркутской области будет проходить с февраля по июнь в связи с необходимостью доставки переписчиков в труднодоступные районы. Об этом в пятницу сообщила журналистам заместитель руководителя Иркутскстата Елена Сигачева.

"Общий срок [проведения] переписи - это апрель, но в Иркутской области мы начнем перепись в феврале в отдаленных, труднодоступных населенных пунктах и закончим ее в июне. У нас таких населенных пунктов 144 в 19 районах области, это более 20 тыс. человек. Труднодоступность транспортная, поэтому мы будем использовать и вертолеты, и водный транспорт, и транспорт повышенной проходимости", - сказала Сигачева.

К работе в Иркутской области привлекут более 6,8 тыс. переписчиков, которым предстоит обойти свыше 1 млн жилых помещений в 1 тыс. 535 населенных пунктах. Ожидается поступление в регион почти 6 тыс. планшетов для переписчиков. Бумажные переписные листы будут использоваться по минимуму, в частности, их применят в труднодоступных районах, не обеспеченных доступом в интернет.

Жители также смогут принять участие в переписи, пройдя опрос на портале госуслуг или посетив стационарный переписной участок в многофункциональном центре предоставления госуслуг.

Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года. Глава Росстата Павел Малков ранее сообщал, что возможность ее проведения в онлайн-формате может на 5-10% увеличить охват респондентов за счет привлечения тех, кто по различным причинам не хочет принимать участие в опросе в традиционном формате. Желающие смогут заполнить анкету через портал госуслуг. Переписчики будут обеспечены планшетами отечественной разработки, запуск производства которых состоялся 30 июня на заводе в Ивановской области.