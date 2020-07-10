Хакасия привлечет коммерческий кредит в размере 1,7 млрд рублей

ТАСС, 10 июля. Правительство Хакасии вернулось к планам по привлечению коммерческого кредита в размере 1,755 млрд рублей для погашения ранее взятого казначейского кредита в том же размере. Об этом сообщила ТАСС в пятницу заместитель главы республики - министр финансов региона Ирина Войнова.

В конце февраля правительство республики получило казначейский кредит в размере 1,755 млрд рублей для выплаты зарплат бюджетникам, выполнения социальных обязательств и разблокировки счетов муниципальных образований, имеющих просроченную кредиторскую задолженность. Казначейский кредит был предоставлен сроком на три месяца под 0,1% годовых. Но в апреле власти республики отказались от привлечения коммерческого кредита, так как правительство РФ приняло решение продлить срок возврата действующих казначейских кредитов с 90 до 180 дней.

"Срок гашения казначейского кредита был перенесен с мая на август. Соответственно уже сейчас необходимо начинать процедуру торгов, чтобы погасить казначейский кредит. <…> В понедельник начнем процедуру [торгов] - это размещение, сбор заявок от банков. У нас конец августа срок гашения, думаю, к этому моменту все будет сделано", - сказала Войнова, уточнив, что коммерческий кредит будет полностью равен казначейскому.

По ее словам, кредит будет привлечен под 5,5% (ставка рефинансирования - 4,5% плюс 1%). Коммерческий кредит планируется привлечь сроком до конца 2021 года, его привлечение не приведет к росту государственного долга, так как один кредит будет замещен другим.

Государственный долг республики на 1 июня 2020 года составляет 22,5 млрд рублей, он увеличился с начала года на 1,8 млрд рублей, или 8,7%. В начале 2018 года из-за высокого госдолга Хакасия при предыдущем главе региона была переведена на внешнее казначейское сопровождение.