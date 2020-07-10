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На Алтае 12 человек заразились трихинеллезом, съев копченую междвежатину

Признаки болезни проявились примерно через две недели после употребления мяса

ТАСС, 10 июля. Вспышка трихинеллеза произошла в Турочакском районе в северо-восточной части Республики Алтай. Паразитарное заболевание, вызываемое личинками гельминта, в основном живущими в мясе диких животных, диагностировали у 12 человек после того, как они съели копченую медвежатину, сообщается в пятницу на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Трихинеллез у людей протекает тяжело и длительно, а в отдельных случаях может привести к смерти. В этот раз обошлось без смертельных случаев, так как часть личинок трихинелл <...> погибли при копчении", - говорится в сообщении.

По данным на сайте, болезнь проявилась не сразу - примерно через две недели после употребления медвежатины: у людей повысилась температура тела, появились боли в мышцах, отекло лицо в области глаз. Только в конце июня они обратились за медицинской помощью.

Трихинеллез - паразитарное заболевание, возбудителем которого являются мелкие, невидимые невооруженным глазом личинки круглого гельминта трихинеллы. Заболевание сопровождается высокой температурой - до 40 градусов, характерными отеками век и лица, болями в мышцах. Болезнь проявляется спустя две недели после заражения.

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