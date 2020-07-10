Мэрия Новосибирска предоставила городскую инфраструктуру для организации летних кафе

НОВОСИБИРСК, 10 июля. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска разрешила стационарным ресторанам и кафе использовать городскую инфраструктуру, в том числе скамейки вблизи заведений общепита, для организации летних кафе. Рестораторы смогут обустраивать площадки для приема посетителей на муниципальной территории вплоть до 30 сентября, сообщил в пятницу журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

"Представители малого бизнеса обратились недавно ко мне с тем, чтобы им разрешили использовать в том числе и муниципальную территорию для того, чтобы выставлять свои столики, чтобы посетители могли использовать городскую инфраструктуру, скамейки на территории бульваров, вблизи кафе. Мы пошли навстречу. Разрешено организовывать такие летние площадки с использованием уличной мебели на муниципальных участках, государственная собственность на которых не разграничена", - сказал мэр.

Он пояснил, что для этого муниципальными властями было разработано специальное постановление, его действие продлится до 30 сентября. Среди требований мэрии соблюдение заведениями общепита санитарных норм и ограничений, а также установку уличной мебели с учетом правил благоустройства и правил дорожного движения. "Не допускается, чтобы столики выносились на проезжую часть", - прокомментировал Локоть. Кроме этого, за два дня до установки летних кафе рестораторы должны письменно сообщить об своем намерении в Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города.

"По нашей оценке, возможностью [устанавливать такие летние площадки] смогут воспользоваться порядка 200 предприятий общепита. У каждого из этих предприятий есть свой штат - и это рабочие места для жителей Новосибирска", - отметил градоначальник.

Работа заведений общепита в Новосибирской области возобновилась с 6 июля. До этого рестораторы не раз просили губернатора Андрея Травникова открыть заведения на условиях соблюдения всех противоэпидемиологических мер. В конце июня уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с Травниковым призвал власти региона разрешить работу торговых центров и ресторанов в области. В качестве примера он упомянул Москву, где все эти объекты уже работают.

Запрет на проведение массовых мероприятий в Новосибирской области, где зарегистрировано более 7 тыс. случаев заражения коронавирусом, установлен до 1 августа. Однако в регионе начали действовать послабления: были разрешены занятия спортом на улице с соблюдением социальной дистанции, прогулки, посещение кладбищ и продовольственных рынков. С 8 июня смогли возобновить работу непродовольственные магазины площадью не более 400 кв. метров, имеющие отдельный вход с улицы. С 22 июня на территории региона разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом. С 24 июня возобновили работу музеи и Новосибирский зоопарк.