Школьника подозревают в убийстве учительницы в поселке под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 10 июля. /ТАСС/. Ученик школы в поселке Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревается совершении убийства учительницы. Подросток задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщил ТАСС источник в районной администрации.

Ранее ряд местных СМИ сообщали, что в ночь на 9 июля в поселке Смоленский Мошковского района совершенно убийство педагога сельской школы. Предполагаемым виновником преступления является восьмиклассник, который учился в образовательном учреждении, где работала убитая. По данным СМИ, подросток ночью проник в дом учительницы с целью ограбления, женщина пыталась его задержать, но подозреваемый ударил ее ножом, после чего она скончалась на месте.

"Убитая учительница - это заместитель директора поселковой школы. Подозреваемый подросток учится в этой же школе. Его уже задержали", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ ТАСС подтвердили факт убийства, не прокомментировав информацию о подозреваемом. В СК уточнили, что следователями Мошковского района было возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 105 ("Убийство"), подозреваемый был установлен. "Сегодня утром в суде решился вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста", - сообщили в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, Министерством образования Новосибирской области создана рабочая группа, которая уже выехала в школу поселка Смоленский, где учился подозреваемый. Члены рабочей группы будут решать вопрос об организации воспитательной работы и психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса учеников. "В настоящее время ведется рассмотрение предоставленных образовательной организацией документов", - сообщили в региональном правительстве.

В новость были внесены изменения (12:44 мск) - добавлены подробности после четвертого абзаца.