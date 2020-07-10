СК назвал причину жесткой посадки Boeing в Барнауле в 2019 году

БАРНАУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Неисправность тормозного барабана шасси стала причиной жесткой посадки пассажирского самолета Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в Барнауле в сентябре 2019 года, когда при эвакуации по надувным трапам получили травмы 64 пассажира. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Западно-Сибирского управления СК РФ на транспорте.

"Во время пробега по взлетно-посадочной полосе и торможения произошло заклинивание тормозного барабана правой основной стойки шасси воздушного судна с последующим разрушением тормозного барабана и блокировкой пневматики. Установлено, что возгорания стойки шасси не было, наблюдалось искрение, вызванное выходом из строя карбонового диска, установленного на стойки шасси в мае 2019 года в Республике Вьетнам", - сообщили в СК.

Отмечается, что в ходе расследования установлено четкое соответствие инструкциям действий как пилотов, так и бортпроводников, находившихся на воздушном судне, аварийные трапы сработали штатно, их использование было оправданным, бортпроводники действовали согласно предписанным инструкциям. В СК отметили, что не обнаружено нарушений и в работе наземных служб, которые оперативно прибыли на место. Всего в рамках расследования было допрошено более 300 свидетелей, проведено более 60 судебных медицинских экспертиз.

Жесткая посадка самолета авиакомпании Azur Air, выполнявшего чартерный рейс по маршруту Камрань (Вьетнам) - Барнаул, произошла в аэропорту Барнаула 25 сентября 2019 года. На борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам, 64 человека при этом получили травмы. Ранее сообщалось о возгорании стойки шасси при посадке, однако, по данным авиакомпании, эта информация не подтвердилась.