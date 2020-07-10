На федеральной трассе под Красноярском из-за оползня перекрыто движение

КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Движение транспорта перекрыто из-за оползня на федеральной трассе "Енисей" между Красноярском и Дивногорском. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

"Днем на 33 км трассы Р-257 "Енисей" между городом Дивногорск и поселком Усть-Мана сошел оползень. В результате дорога полностью перекрыта для движения", - сообщили в полиции.

Автомобилистов отправляют в объезд. Как сообщили ТАСС в ФКУ "Упрдор Енисей", специалисты подрядной организации ведут расчистку трассы.

В краевом главке МЧС сообщили журналистам, что на проезжую часть сошел грунт объемом около 200 кубометров. По предварительной информации, пострадавших нет.

В пятницу в Красноярске и его окрестностях идут сильные дожди. Жители города жалуются в социальных сетях на подтопление дорог.

По информации Среднесибирского УГМС, сильные и очень сильные ливни и грозы в центральных районах края будут в течение дня и предстоящую ночь.