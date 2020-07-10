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В Красноярске из-за подтопления путей приостановили движение трамваев

Откачка воды продолжится минимум всю ночь

КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Движение трамваев в Красноярске приостановлено из-за подтопления путей в результате ливня. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации города.

"В связи с затоплением трамвайных путей движение электротранспорта на правобережье временно приостановлено", - сообщили в мэрии.

По данным пресс-службы, на откачку дождевой воды с улиц города вышла вся специализированная техника. В первую очередь она направлена на самые сложные участки в городе. Откачка продолжится всю ночь, а, если в этом будет необходимость, то и в течение следующего дня, сообщили в мэрии.

В пятницу в Красноярске и его окрестностях идут сильные дожди. Жители города жалуются в социальных сетях на подтопление дорог. На федеральной трассе между Красноярском и Дивногорском сошел оползень.

По информации Среднесибирского УГМС, сильные и очень сильные ливни и грозы в центральных районах края будут идти в течение дня и предстоящую ночь.

Теги
РоссияКрасноярский край
Движение транспорта под Красноярском, прерванное оползнем, восстановили по одной полосе
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