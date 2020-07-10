Охрана заповедника в Хакасии возбудила дело против блогера, приехавшей к Лыковой

ТАСС, 10 июля. Служба охраны заповедника "Хакасский", где живет Агафья Лыкова, возбудило административное дело в отношении Instagram-блогера Арины Шумаковой, которая незаконно побывала в гостях у отшельницы. Об этом ТАСС директор заповедника Виктор Непомнящий.

Шумакова наняла вертолет и прилетела на заимку к Лыковой. Путешественница выложила у себя на странице несколько видеозаписей с ней.

"Служба охраны заповедника, а мы имеем на это полномочия, возбудила административное дело за незаконное нахождение на территории заповедника. Ей будет грозить штраф от трех до четырех тысяч рублей", - сообщил Непомнящий, уточнив, что пока не дозвонились до Шумаковой.

По словам Непомнящего, транспортная компания, предоставившая вертолет для полета в заповедник, также нарушила законодательство. Материалы по этому факту отправлены в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Как пояснил директор, для того, чтобы легально посетить Лыкову, путешественница должна была обратиться с заявлением в дирекцию заповедника, предоставить справку об отсутствии коронавируса, иметь при себе средства индивидуальной защиты, также их должны были сопровождать инспекторы заповедника. "И, как правило, уведомляют Русскую старообрядческую православную церковь (к которой относится Лыкова - прим. ТАСС) и получают благословение", - отметил Непомнящий, добавив, что Шумакова была проинформирована об этих правилах.

Об Агафье Лыковой

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы отшельники старались уберечь семью от влияния внешней среды, особенно в отношении веры.

К моменту обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин (45 лет) и Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года) и Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое из детей, а в 1988 году ушел из жизни отец Лыковых. Агафья живет в тайге одна, периодически с ней остаются добровольцы для помощи в хозяйстве.