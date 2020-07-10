На Алтае разработали первый туристический маршрут на основе японской практики лесотерапии

ТАСС, 10 июля. Первую экскурсионную тропу с использованием японских практик лесотерапии или "лесного купания" разработали в Алтайском крае. Ее маршрут проходит по Тавдинским пещерам - массиву более чем из 30 пещер на Семинском хребте, части Алтайских гор, сообщили журналистам пятницу в пресс-службе правительства Алтайского края.

Лесотерапия, также известная как "лесное купание", - это практика, пришедшая из Японии, где она стала национальным времяпровождением, отличается от туризма. Участники "лесных купаний" сосредоточены не на цели, которую необходимо достичь, а на созерцании. Людям предлагается использовать пять чувств, чтобы видеть цвета леса, слышать его звуки, чувствовать запахи и осязать окружающий мир.

"Алтайский государственный университет совместно с управляющей компанией особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" разработал два новых экскурсионных маршрута по Тавдинским пещерам: <...> экскурсия-прогулка "Место силы" разработана на основе популярной в Японии <...> практики лесотерапии", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в профильном управлении, маршрут с использованием лесотерапии в крае создан впервые. Прогулка длится два часа и в ее программу включены элементы дыхательной гимнастики и медитации. Также экскурсовод рассказывает о понятии "место силы", принципах и правилах поведения в таких местах.

Второй маршрут - это обзорная экскурсия "Тропа предков" протяженностью два километра и рассчитанная на полтора часа, состоит из посещения шести пещер и карстовых арочных сводов. Ее участникам расскажут об истории Тавдинских пещер, национальных верованиях, о флоре и фауне этого места.

Особая экономическая зона "Бирюзовая Катунь" - популярное место отдыха в горной части Алтайского края, поток туристов в котором ежегодно составляет около 2 млн человек. В "Бирюзовой Катуни" есть гостиницы, галереи, кафе с выставочными помещениями, искусственное озеро, которое наполняется из горной реки Катунь.