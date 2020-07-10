Власти Хакасии разрешили работу турбаз, аттракционов и зоопарка

В Хакасии с 1 апреля по 15 июня действовал режим всеобщей самоизоляции. В разгар пандемии коронавируса в республике был введен двухнедельный карантин для прибывающих из Москвы, Санкт-Петербурга, а также соседних регионов - Красноярского края и Республики Тува. Карантин для прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга был снят 15 июня, а с 30 июня снята обязательная изоляция для приезжих из Красноярского края и Тувы.

ТАСС, 10 июля. Правительство Хакасии продлила режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции до 9 августа. При этом с 13 июля разрешена работа туристических баз, зоопарка, аттракционов, говорится в сообщении республиканского правительства.

"Оперативный штаб при правительстве Хакасии принял решение о частичном снятии ограничений с 13 июля. Но в целом режим повышенной готовности продлен до 9 августа. <…> С понедельника будет разрешено возобновить работу РГУ "Центр живой природы" - абаканскому зоопарку, паркам с аттракционами", - говорится в сообщении. Также разрешена работа музеев, экскурсии на открытом воздухе, возобновлена туристических объектов.

Детские оздоровительные лагеря пока не работают, также до 26 июля сохраняется требование обязательной самоизоляции лиц старше 65 лет. В Хакасии снимут карантин для прибывающих из Красноярского края и Тувы.

Ранее власти разрешили работу летних кафе и веранд ресторанов, а также фитнес-клубов при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Всего в республике было выявлено более 2,2 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, около 1,7 тыс. человек выздоровели, 19 скончались.