Вспышка коронавируса произошла в еще одном пансионате для пожилых людей в Томске

ТОМСК, 10 июля. /ТАСС/. Вспышка коронавируса зафиксирована в частном пансионате для пожилых людей в Томске, за месяц заразились инфекцией 28 человек, сообщили ТАСС в пятницу в региональном оперштабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

"В [еще одном] частном пансионате случаи заболевания коронавирусной инфекцией зафиксированы, первый случай инфицирования установлен 10 июня. За весь период тесты подтвердили заболевание у 28 человек, в том числе у пяти сотрудников. Выздоровели 14 человек. Инфекция протекала с разной степенью тяжести. На сегодня в стационарах Томска (МСЧ №2 и СибГМУ), а также в Томской районной больнице остаются пять человек из числа проживающих в пансионате", - сказала собеседница агентства, не уточнив название пансионата.