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Пандемия коронавируса нового типа

Вспышка коронавируса произошла в еще одном пансионате для пожилых людей в Томске

В учреждении за месяц заразились 28 человек

ТОМСК, 10 июля. /ТАСС/. Вспышка коронавируса зафиксирована в частном пансионате для пожилых людей в Томске, за месяц заразились инфекцией 28 человек, сообщили ТАСС в пятницу в региональном оперштабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

"В [еще одном] частном пансионате случаи заболевания коронавирусной инфекцией зафиксированы, первый случай инфицирования установлен 10 июня. За весь период тесты подтвердили заболевание у 28 человек, в том числе у пяти сотрудников. Выздоровели 14 человек. Инфекция протекала с разной степенью тяжести. На сегодня в стационарах Томска (МСЧ №2 и СибГМУ), а также в Томской районной больнице остаются пять человек из числа проживающих в пансионате", - сказала собеседница агентства, не уточнив название пансионата.

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В пансионате провели дезинфекцию, и сейчас он вернулся к работе.

Ранее заражение коронавирусом предварительно подтвердилось у 47 из 70 постояльцев частного пансионата для пожилых людей "Южный" в Томске, а также у 16 сотрудников. По данному факту прокуратура начала проверку информации о возможном ненадлежащем оказании социальных услуг пожилым людям и инвалидам в коммерческой организации. Позднее проверку организовало и СУ СКР по региону.

Как сообщается в официальной группе во "ВКонтакте" оперативного штаба Томской области, в регионе зафиксировано 2 846 случаев заражения коронавирусом, 1 613 человек выздоровели, 22 умерли.

Теги
РоссияТомская областьПандемия коронавируса нового типа
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