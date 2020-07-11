Единственную автодорогу к кузбасскому курорту Шерегеш отремонтируют к концу 2021 года

КЕМЕРОВО, 11 июля. /ТАСС/. Власти Кемеровской области ускорили на год ремонт 20-километрового участка автодороги, ведущей к популярному горнолыжному курорту Шерегеш. Как сообщила пресс-служба администрации правительства региона, вместо 2022 года работы будут завершены уже к началу зимнего туристического сезона в 2021 году.

"Модернизацию 20-километрового участка [между поселками Мундыбаш и Учулен] планируют завершить к началу зимнего туристического сезона 2021-2022 годов, на год раньше запланированного срока", - сказали в пресс-службе.

В правительстве региона уточнили, что этот отрезок дороги был построен еще в 1980 году и требовал капитального ремонта. В этом году будут отремонтированы первые 10 км дороги. На ней расширят дорожное полотно, уложат два слоя асфальта, установят более 1,5 км барьерных ограждений и 150 дорожных знаков. Как пояснили ТАСС в Министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, общая стоимость проекта, который целиком финансируется за счет областного бюджета, составит порядка 800 млн рублей.

Шерегеш расположен на юге Кемеровской области и является одним из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. Дорога Новокузнецк - Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол - это единственная автотрасса, связывающая Шерегеш с областным центром. За горнолыжный сезон курорт посещают около 1 млн человек. Здесь расположено 69 гостиниц, 25 горнолыжных трасс общей протяженностью около 45 километров и 16 подъемников. Власти Кузбасса рассчитывают, что к 2025 году поток туристов в Горную Шорию увеличится до 2,2 млн человек в год.