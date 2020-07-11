В пяти регионах Сибири ожидаются дожди, град и сильный ветер

ТАСС, 11 июля. Дожди, град и сильный ветер прогнозируются в субботу вечером и в воскресенье в Иркутской, Омской и Томской областях, Республиках Тува и Хакасия. Об этом сообщили в субботу пресс-службы региональных ГУ МЧС.

"Согласно информации, полученной от Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды филиала ФГБУ "Среднесибирское УГМС", в ближайшие два часа и с сохранением на ночь 12 июля местами по Республике Тыва ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град, шквалистые усиления ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с", - сообщает пресс-служба тувинского ГУ МЧС.

В Хакасии и Иркутской области в воскресенье местами ожидаются грозы и град, а также ветер с порывами до 17-18 м/ с. В Омской и Томской областях синоптики также прогнозируют дожди, грозы и град, в этих регионах порывы ветра могут достигать 22 м/с.