Выборы нового верховного ламы Тувы состоятся осенью

ТАСС, 12 июля. Выборы нового камбы-ламы (верховного ламы) Тувы, где в конце июня после заражения коронавирусом умер действующий глава буддийской общины региона Джампел Лодой, пройдут предстоящей осенью. Об этом ТАСС сообщили в правительстве республики.

"[Выборы] осенью. [Точной] даты пока нет", - сообщил собеседник агентства.

Коронавирус у 44-летнего верховного ламы обнаружили 10 июня, в тот же день его госпитализировали. 23 июня Джампел Лодой умер.

Джампел Лодой (мирское имя Апыш Сат) дважды избирался верховным ламой. В первый раз он возглавлял буддистов республики в 2005-2010 годах. Повторно был избран верховным ламой 29 ноября 2019 года.

Выборы камбы-ламы Тувы проходят с 1997 года. По традиции его избирают на общем голосовании среди представителей буддийского духовенства.