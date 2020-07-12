В Иркутске загорелась крыша многоэтажного жилого дома

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Пожар на крыше 20-этажного жилого дома тушат в Иркутске, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС.

"Пожар на кровле в многоквартирном 20-этажном жилом доме в городе Иркутске, проспект Жукова, 5. Сообщение поступило в 09:27 (04:27 мск)", - говорится в сообщении.

К месту пожара выехали все оперативные службы.

По данным ведомства, открытое горение ликвидировано. "В 10:36 (05:36 мск) - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

С верхних этажей дома эвакуированы 18 человек. Пожарные проверили все квартиры ниже. Пострадавших нет. Установлено, что возгорание произошло на мансарде самого верхнего этажа. Площадь пожара составила 100 кв. м.

В данную новость были внесены изменения (06:02 мск) - добавлены подробности.