На Таймыре из-за прорыва трубы вытекло около 44,5 тонн топлива

КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. Разлив авиационного топлива в результате разгерметизации трубопровода, принадлежащего "Норильсктрансгазу" (входит в "Норникель"), в Таймырском округе Красноярского края составил около 44,5 тонн, говорится в сообщении компании.

"По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив около 44,5 тонн топлива", - сказано в сообщении. Ранее сообщалось, что в результате инцидента разлилось до 20 тонн топлива.

В компании отметили, что на место разлива своевременно были направлены аварийные службы, угрозы жизнью и здоровью людей нет. Перекачка топлива приостановлена, пролитую жидкость ускоренно собирают.

В красноярском ГУ МЧС журналистам добавили, что к ликвидации последствий разлива привлечены семь человек и три единицы техники.

Как сообщил пресс-секретарь "Росморречфлота" Алексей Кравченко, инцидент произошел на 40 км притока Енисея реки Большая Хета. Топливо было доставлено в поселок Тухард на теплоходе "Лейтенант Филиппов" Енисейского речного пароходства.

"В акваторию [реки] ничего не попало, загрязнения нет. Енисейское пароходство уточнило, что они уже перекачали топливо на берег, и прорыв произошел предположительно где-то посредине четырехкилометрового трубопровода, который ведет от причала к резервуару", - сказал Кравченко.

В связи с инцидентом компания проводит внутреннее расследование, отметили в "Норникеле".

АО "Норильсктрансгаз" - дочернее общество ПАО "ГМК "Норильский никель". Основная задача компании - транспортировка газа и газового конденсата предприятиям Заполярного филиала "Норникеля", АО "НТЭК" и промышленным предприятиям Норильского промышленного района и Дудинки.

В новость внесены изменения (13:53 мск) - уточняется объем вытекшего топлива.