Красноярская прокуратура организовала проверку после разлива топлива на Таймыре

КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. Прокуратура Красноярского края организовала проверку после разлива 44,5 тонн авиационного топлива в результате утечки на трубопроводе компании "Норильсктрансгаз" возле поселка Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого района. Об этом сообщается в воскресенье на сайте прокуратуры региона.

"По поручению прокурора Красноярского края организована проверка по факту разлива авиационного топлива в поселке Тухард Таймырского района. Координация контрольно-надзорных органов осуществляется прокурором Таймырского района и сотрудником прокуратуры, выехавшим на место происшествия, расположенное в труднодоступной и удаленной от Красноярска и районного центра местности", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в ходе проверки установят причины инцидента, дадут оценку соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности и охране окружающей среды.

Разгерметизация трубопровода компании "Норильсктрансгаз" произошла 12 июля около 11:15 (07:15 мск). В "Росморречфлоте" ТАСС сообщили, что в акваторию реки топливо не попало, прорыв произошел, предположительно, в середине четырехкилометрового трубопровода, по которому топливо перекачивалось от причала к резервуару. Груз прибыл в Тухард на теплоходе "Лейтенант Филиппов" Енисейского речного пароходства. По данным МЧС, ликвидацией последствий разлива занимаются 25 человек и шесть единиц техники.

АО "Норильсктрансгаз" - дочернее общество ПАО "ГМК "Норильский никель". Основная задача компании - транспортировка газа и газового конденсата предприятиям Заполярного филиала "Норникеля", АО "НТЭК" и промышленным предприятиям Норильского промышленного района и Дудинки.