В Томской области СК возбудил дело после нападения на сотрудников ДПС

ТОМСК, 12 июля. /ТАСС/. Следственные органы Томской области возбудили уголовное дело по факту причинения телесных повреждений двум сотрудникам ДПС пьяными водителем автомобиля и шестью его пассажирами. Об этом сообщается в воскресенье на сайте следственного управления СК РФ по Томской области.

"Следственными органами СК РФ по Томской области по факту применения насилия в отношении двоих сотрудников ДПС возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 10 июля на подъезде к Томску сотрудники ДПС остановили автомобиль "Иж-Комби". Водитель автомобиля и шесть его пассажиров, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, оказали сопротивление полицейским и причинили им телесные повреждения.