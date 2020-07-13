Синоптики прогнозируют подъем воды в реке на юге Красноярского края из-за дождей

ТАСС, 13 июля. Спасатели МЧС предупреждают о возможном затоплении из-за обильных осадков поймы реки Большой Кемчуг в Козульском районе на юге Красноярского края, где в июне действовал режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления после сильных дождей. Об этом сообщается в понедельник на сайте главного управления МЧС региона.

"13-14 июля в результате выпадения интенсивных осадков на реке Большой Кемчуг возможен выход воды на пойму, затопление пониженных участков местности", - говорится в сообщении.

В регионе действует штормовое предупреждение - по данным синоптиков, 13 июля днем в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются грозы с порывами ветра до 20 м/с.