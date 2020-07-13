Ущерб от засухи аграриям в Новосибирской области оценивают в полмиллиарда рублей

НОВОСИБИРСК, 13 июля. /ТАСС/. Ущерб новосибирским аграриям, пострадавшим от засухи, составил около 500 млн рублей. Площадь пострадавших посевов - более 190 тыс. га, что составляет почти 10% от общего числа посевных площадей, засеянных в этом году, сообщил в понедельник в ходе оперативного совещания министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Режим ЧС из-за почвенной засухи был введен в 16 из 30 районов Новосибирской области, в структуре экспорта которой значительную долю занимает продукция агропромышленного комплекса. Наиболее сложная ситуация с увлажнением почвы сложилась в Карасукском районе, располагающемся в степной зоне, где аграрии не смогли выполнить план по севу яровых культур. Как отмечал Лещенко ранее, засуха затронула в первую очередь южные, степные районы области. В степной зоне, по его словам, прогнозируется снижение урожайности на 30%.

"На заседании комиссии по чрезвычайной ситуации в Новосибирской области от 10 июля принято решение о введении режима ЧС на территории ряда районов Новосибирской области. Согласно последней уточненной информации, площадь погибших посевов в данных районах составляет более 190 тыс. га, ущерб - порядка 500 млн рублей", - сказал министр.

Он отметил, что несмотря на то, что темпы кормозаготовок опережают прошлогодние, при низкой продуктивности кормовых угодий можно прогнозировать срыв плановых показателей. "В целом, по области возможен сбор запланированных объемов, но возможен недобор по ряду районов. Например, по Купинскому району недобор может составить порядка 6 тыс. тонн", - добавил Лещенко.

Ранее он сообщал, что, несмотря на засушливую погоду, власти намерены увеличить сбор зерновых в этом году. Аграрии Новосибирской области по итогам уборочной кампании рассчитывают собрать 2,6 млн тонн зерновых, что почти на 6,9% больше прошлогодних показателей, это связано с увеличением посевных площадей.