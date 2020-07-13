На Алтае ФСБ пресекла незаконную продажу взрывчатки, украденной с рудника

БАРНАУЛ, 13 июля. /ТАСС/. Сбыт 8 кг взрывчатки, украденной с горнодобывающего предприятия АО "Сибирь Полиметаллы" Алтайского края, пресекли сотрудники управления ФСБ России по региону. Об этом сообщается в понедельник в пресс-релизе ведомства.

"Сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю в Локтевском районе с поличным задержали двух местных жителей 1979 и 1985 годов рождения, которые пытались сбыть 8 кг взрывчатого вещества промышленного производства - аммонит (смесь тротила и аммиачной селитры), а также средства для его инициирования", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что один из них был работником АО "Сибирь Полиметаллы" с доступом к веществам и техсредствам для взрывных работ. За несколько смен он похитил аммонит, промышленный электродетонатор и детонирующий шнур для последующей продажи.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

"Сибирь Полиметаллы" - дочерняя компания АО "Челябинский цинковый завод". Предприятие работает в Алтайском крае на территории, где находится большое количество уникальных полиметаллических месторождений руды с высоким содержанием меди, цинка, свинца, драгметаллов.