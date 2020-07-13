Глава Тувы наградил мэра Москвы высшей наградой региона за помощь в борьбе с коронавирусом

"Более чем на 700 млн рублей помощь пришла. <...> От имени народа я подписал указ о награждении мэра города Москвы Собянина Сергея Семеновича орденом Республики Тыва. Я считаю, [что] в его лице всех москвичей поблагодарил за помощь", - заявил Кара-оол в понедельник на аппаратном совещании в правительстве республики.

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Глава Тувы Шолбан Кара-оол подписал указ о награждении мэра Москвы Сергея Собянина орденом Республики Тыва - высшей наградой региона - за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

На прошлой неделе Тува получила от Москвы гуманитарную помощь в виде медицинских приборов и оборудования, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Помощь поступила в рамках заключенного между правительством республики и мэрией столицы в 2014 году соглашения о сотрудничестве после обращения главы Тувы к мэру Москвы.

Среди оборудования передвижной комплекс компьютерной томографии, 100 кислородных концентраторов, которые подают кислород больным с поражением органов дыхания, характерным для коронавирусной инфекции. Каждый из концентраторов рассчитан на обеспечение кислородом сразу шести пациентов.

В республике с населением около 330 тыс. человек зарегистрировано более 5,4 тыс. случаев коронавируса. Вылечено 86,5% из числа заболевших, умерли 32 человека.