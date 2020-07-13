Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась в шесть раз

ТАСС, 13 июля. Пожарные в Красноярском крае потушили за выходные 39 лесных пожаров на площади 41,5 тыс. га. Площадь природных пожаров на территории региона уменьшилась в 6 раз - до 10,5 тыс. га, сообщается в понедельник на сайте правительства края.

"За минувшие двое суток <...> ликвидированы 39 лесных пожаров на площади около 41,5 тыс. га. <...> По оперативной информации Лесопожарного центра на 12:00 13 июля, на территории края действуют 7 лесных пожаров на общей площади 10,5 тыс. га", - говорится в сообщении.

В регионе с начала июля введен режим ЧС в лесах из-за аномальной жары и высокой грозовой активности. По предварительным данным, большая часть лесных пожаров возникла из-за сухих гроз. Синоптики прогнозировали интенсивные дожди на севере Красноярского края 11 и 12 июля, что должно было помочь в борьбе с возгораниями.

"Ликвидация пожаров в труднодоступных районах, а именно там было наибольшее количество пожаров, в основном проводилась вручную с прокладыванием минерализованных полос и проведением отжига", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра лесного хозяйства края Алексея Большакова. Он также отметил, что бороться с пожарами приходилось при температуре воздуха выше плюс 30 градусов. "В конце недели жара спала, повсеместно прошли дожди, что помогло наземным группам остановить распространение огня", - сказал Большаков.

На севере края остаются в готовности более 1 400 авиапожарных и 170 единиц техники.