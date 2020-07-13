На Алтае усилят контроль за соблюдением масочного режима в туристических местах

"Олег Хорохордин 13 июля на совещании с членами правительства региона потребовал усилить контроль за соблюдением масочного режима. Особое внимание, как отметил глава, следует уделить проверкам в популярных у туристов местах, с 3 июля во всем регионе, кроме Кош-Агачского района, открылся летний туристический сезон, и сейчас в Горный Алтай приехало очень много гостей из других регионов", - сообщили в пресс-службе.

ТАСС, 13 июля. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в регионе, в первую очередь в туристических точках. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства республики в понедельник.

Хорохордин поручил главам муниципальных образований с представителями регионального управления Роспотребнадзора максимально усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и организациях, в магазинах, аптеках, на транспорте, вплоть до составления административных протоколов. Он подчеркнул, что есть все инструменты для административного воздействия на тех, кто игнорирует санитарно-эпидемиологические требования и масочный режим - одно из принципиальных условий для победы над инфекцией. При этом, по его словам, многие жители, включая продавцов, кондукторов и водителей общественного транспорта считают требование работать в маске необязательным.

"Напоминаю, это не рекомендация, это обязанность (соблюдение масочного режима - прим. ТАСС). <...> Более 50% заболевших, 586 человек - в Кош-Агачском районе, практически каждый день здесь регистрируются новые случаи, рост продолжается и в Усть-Канском районе, увеличивается число заболевших в других муниципальных образованиях. Главными причинами остается несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований, пренебрежение масочным режимом. Приходится констатировать, что усиление мер необходимо", - цитирует пресс-служба Хорохордина.

Алтай - туристический регион, который ежегодно посещают не менее 2 млн туристов. По данным пресс-службы, в регионе подтверждено 1 111 случаев заражения коронавирусом, в том числе 13 - за прошедшие сутки, пять человек умерли. В регионе до особого распоряжения действуют режим повышенной готовности и масочный режим.