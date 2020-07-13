Коронавирус выявили у 13 работников студотряда на Алтае

10 июля Минздрав региона сообщил ТАСС, что в Змеиногорском районе 18-летний студент, работавший в студотряде, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией. В связи с этим 126 студентов были изолированы.

БАРНАУЛ, 13 июля. /ТАСС/. Коронавирусом заразились 13 из 126 работников студотряда, которые были изолированы после смерти инфицированного студента, работавшего сборщиком ягод в Змеиногорском районе Алтайского края. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"На утро 13 июля положительный результат был подтвержден у девяти студентов, сегодня было выявлено еще четверо", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснила в понедельник на пресс-конференции начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Лариса Зубова, из числа контактировавшихся 99 находятся в обсерваторе в одном из общежитий мединститута в Барнауле, девять в обсерваторе общежития в Бийске. У 18 человек были выявлены клинические проявления, среди них оказались 13 человек с подтвержденным коронавирусом. Тесты у контактных молодых людей без симптомов по санитарным правилам будут взяты 15-16 июля.

По словам министра здравоохранения края Дмитрия Попова, течение заболевания у большей части студентов проходит в легкой форме. Он отметил, что основная причина смерти 18-летнего студента - пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. Заболевание проходило интенсивно, молодой человек поздно обратился за медицинской помощью.

За последние сутки в Алтайском крае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло на 235, до 6 056.