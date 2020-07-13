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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

"Норникель" исключил риск попадания дизельного загрязнения от ТЭЦ в Карское море

Компания объясняет это тем, что топливная масса в реке Амбарная задержана заградительными бонами

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Риск попадания топлива из реки Амбарная, в которой оно оказалось после аварии на ТЭЦ-3 под Норильском, в Карское море отсутствует, говорится в обновленной презентации "Норникеля".

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"Риска загрязнения Карского моря нет", - подчеркивается в документе компании. Компания объясняет это тем, что топливная масса в реке Амбарная задержана специальными заградительными бонами, установленными сразу после того, как более 21 тыс. тонн дизеля из разрушившегося резервуара попало в окружающую среду в конце мая. В презентации "Норникель" приводит снимки, сделанные Роскосмосом 4 июня, согласно которым загрязнение не попало в озеро Пясино. Компания утверждает, что мониторинг состояния воды проводится регулярно.

29 мая на ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель") произошел разлив более 20 тыс. тонн нефтепродуктов, попавших на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино. В настоящее время продолжается ликвидация последствий аварии.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от разлива топлива на ТЭЦ-3 в размере 148 млрд руб. "Норникель" с этой оценкой не согласился, утверждая, что ведомство использовало некорректную методику для оценки ущерба.

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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