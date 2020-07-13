Около пяти сантиметров снега выпало в заповеднике на юге Красноярского края

"В северной части заповедника в верховье реки Голая недавно выпал снег. Госинспекторы, которые стали свидетелями "зимы среди лета", рассказывают, что снег падал большими хлопьями около восьми часов без остановки. Температура воздуха при этом была чуть выше нуля. С учетом того, что снег таял, высота снежного покрова по итогу летнего снегопада составила около пяти сантиметров", - говорится в сообщении. Отмечается, что снегу предшествовали дожди, которые шли несколько дней подряд.

ТАСС, 13 июля. Июльский снег сменил дожди в заповеднике "Саяно-Шушенский" на юге Красноярского края. Высота снежного покрова составила около пяти сантиметров, сообщается в понедельник на сайте заповедника.

Уточняется, что снег в июле необычен даже для высогогорья, а для высот около 1,5 тыс. метров над уровнем моря - удивительное явление. Ученые фиксируют погодные аномалии на территории Красноярского края с необычно теплого апреля. Сотрудники национального парка Шушенский бор сообщали об аномально раннем цветении краснокнижных сибирских орхидей - на две недели раньше обычного, впервые за 20 лет. Температуру воздуха достигала 30 градусов тепла, что было выше весенней климатической нормы на 10-14 градусов.

"На смену непривычно жаркой весне пришло лето, которое в этом году в Шушенском и других районах юга Красноярского края довольно необычное - практически ежедневные дожди, грозы, сильный ветер и град. Эти капризы природы заметно ощутимы, даже наносят повреждения - порывами ветра сметает постройки и ломает плодовые деревья, в некоторых частях Шушенского района градом побило огороды, а некоторые жители вынуждены спасать свое имущество от паводка", - уточняется сообщении.

Государственный природный биосферный заповедник "Саяно-Шушенский" расположен на юге Красноярского края. Его площадь составляет более 390 тыс. га. Здесь обитают краснокнижный лесной северный олень, козероги, ирбис, манул и 17 краснокнижных видов птиц.