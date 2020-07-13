Шесть вертолетов Ми-8АМТШ для полка в Новосибирской области прошли модернизацию

ТАСС, 13 июля. Шесть вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" отдельного полка, дислоцированного в Новосибирской области, прошли модернизацию на Улан-Удэнском авиационном заводе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в понедельник.

"На авиатехнику установили новейший комплекс бортовой обороны "Витебск", который обеспечивает защиту вертолета от применения по нему ракет с головками самонаведения в инфракрасном диапазоне излучения", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что усовершенствование военно-транспортного вертолета Ми-8АМТШ проводится с учетом опыта боевого применения моделей этого семейства.

Ми-8АМТШ может перевозить до 36 десантников или до 12 раненых, а также различные грузы как в грузовой кабине, так и на внешней подвеске, общей массой до 4 тонн. Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки.

Бортовой комплекс обороны "Витебск" поставляется ВС РФ с 2015 года. В его состав входит аппаратура лазерного обнаружения и ультрафиолетовый пеленгатор пуска ракет, а также устройство выброса ложных тепловых целей и станции оптико-электронного подавления.