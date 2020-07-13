Томские власти модернизируют патологоанатомическую службу региона после инцидента с моргом

ТОМСК, 13 июля. /ТАСС/. Власти Томской области приняли решение модернизировать патологоанатомическое бюро региона после скандала с публикацией фото и видео тел на полу морга. В частности, в морге бюро будет установлено видеонаблюдение, появится пропускной режим, для учреждения будет закуплен дополнительный инвентарь, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе администрации региона со ссылкой на губернатора Сергея Жвачкина.

"Мы приняли решение модернизировать нашу паталогоанатомическую службу. В морге будет утвержден, наконец, порядок доступа, появится круглосуточное видеонаблюдение внутри и снаружи, будет приобретен дополнительный инвентарь, разумеется, будут привлечены к дисциплинарной ответственности сотрудники морга", - приводятся в сообщении слова Жвачкина.

По словам губернатора, результаты проверки, которую провели работники областной администрации совместно с сотрудниками Роспотребнадзора, показали, что "фотосессия" в морге шла со 2 по 6 июля. Фотографировал работник частной похоронной службы. "По чьему заказу и с какой целью похоронный агент фотографировал в морге - выяснят компетентные органы", - приводятся в сообщении слова Жвачкина.