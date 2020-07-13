Новосибирский Биотехнопарк вышел на самоокупаемость

НОВОСИБИРСК, 13 июля. /ТАСС/. Новосибирский Биотехнопарк в наукограде Кольцово вышел на безубыточную деятельность, выполнив тем самым поставленную властями региона задачу. На улучшении финансовых показателей проекта сказалось привлечение новых резидентов и расширение перечня услуг, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба Агентства инвестиционного развития (АИР) региона.

"По данным бухгалтерского учета, за первое полугодие 2020 года доходы Биотехнопарка составили 54 млн рублей, общие расходы - 47 млн рублей (без учета амортизационных отчислений и расходов капитального характера). Таким образом доходы от деятельности АО "УК "Биотехнопарк" превысили расходы на 7 млн рублей. Кроме того, Биотехнопарк погасил задолженности по заработной плате, налогам и страховым взносам", - говорится в сообщении.

Биотехнопарк выплатил также просроченный банковский кредит и возвратил в областной бюджет субсидию, потраченную в 2016-2018 годах, с учетом штрафных санкций. "Ключевыми факторами, повлиявшими на улучшение финансовых показателей, стали привлечение новых резидентов, расширение перечня услуг, привлечение новых заказчиков и укрупнение действующих контрактов лабораторий Биотехнопарка, создание электротехнической лаборатории", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что новыми резидентами Биотехнопарка стали компании "Медицинский интегратор", "СибБиоТех", "ЭпигенЛаб" и "АкадемВак". Выручка Биотехнопарка от деятельности лабораторий за первое полугодие возросла почти вдвое в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В частности, за семь месяцев с момента создания электротехнической лаборатории доход от ее деятельности составил более 3 млн руб.

Кроме того, в 2020 году Биотехнопарк запустил несколько проектов, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. Среди них разработка и запуск производства антисептиков, лабораторная диагностика коронавирусной инфекции и проведение анализов на наличие антител к ней.

О проекте

Биотехнопарк - проект правительства Новосибирской области и администрации наукограда Кольцово по созданию научно-производственной площадки, которая аккумулирует компании разработчиков, исследования и производства в биотехнологиях и смежных областях. Вложения в проект составили почти 1,2 млрд рублей. На территории площадки действует центр коллективного пользования, предоставляющий услуги испытательного лабораторного центра, а также сертификации и декларирования широкого круга лекарств, парфюмерно-косметической продукции, БАД, медицинских изделий.

В 2018 году Контрольно-счетная палата Новосибирской области выявила в работе организации ряд нарушений, в том числе в части закупок оборудования. В конце 2018 года в Биотехнопарке сменилось руководство, а власти поставили перед новой командой задачу в 2019 году выйти на самоокупаемость.