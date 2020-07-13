Минприроды Кузбасса благодаря космоснимкам уличило золотодобытчика в загрязнении рек

ТАСС, 13 июля. Минприроды Кузбасса начало расследование по факту загрязнения рек Коура и Мунжа в Кемеровской области в результате действий золотодобытчика ООО "Артель Восточная". Зафиксировать нарушения позволили снимки дистанционного зондирования, которые предоставили общественники из коалиции "Реки без границ", сообщила в понедельник пресс-служба министерства в социальной сети Instagram.

"Инспекторы министерства природных ресурсов и экологии начали процессуальные действия в отношении ООО "Артель Восточная". Материалы обследования участка Килинский, где ведет добычу золота данное предприятие, направлены также в Южно-Сибирское управление Росприроднадзора для оценки соблюдения лицензионных условий, проектных решений, законодательства об отходах и недрах", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, нарушения были выявлены во время рейда сотрудников министерства на месте добычи россыпного золота ООО "Артелью Восточной". Экологи зафиксировали, что около половины поверхностного стока глины с промплощадки предприятия поступает по нагорным канавам в ручьи и в реку Коура, которая впоследствии впадает в реку Мунжа.

Поводом для очередного рейда послужили данные дистанционного зондирования Земли о загрязнении данных рек. Снимки поступили в ведомство от экологической коалиции "Реки без границ".

Комментарий компании ТАСС рассчитывает получить позднее.

По данным сервиса "СПАРК", ООО "Артель Восточная" зарегистрировано в 2013 году в городе Таштагол Кемеровской области, занимается добычей ценных металлов. Руководителем компании является Евгений Бачурин. По итогам 2019 года компания получила выручку от продаж на сумму более 373 млн рублей, чистая прибыль - 1,59 млн рублей.