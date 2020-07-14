Менее 40% гостиниц и турбаз в Иркутской области смогут открыться в период пандемии

ИРКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Требования безопасности для работы в условиях пандемии в Иркутской области смогут выполнить менее 40% коллективных средств размещения. После того, как власти решили возобновить работу гостиниц и турбаз, уведомления о готовности открыться подали 115 из 622 организаций, сообщили ТАСС в агентстве по туризму Иркутской области.

"Подали заявки [на открытие] 115 [коллективных средств размещения]. Всего по области 622 коллективных средства размещения, из них подходят под требования для открытия 236", - сказал собеседник агентства.

Власти Иркутской области с 26 июня разрешили открыться гостиницам и турбазам, которые могут обеспечить безопасные условия для гостей. Возобновить работу могут турбазы с отдельно стоящими домиками, а также гостиницы при условии загрузки не более 50%. На турбазах должна быть организована доставка питания в номер. Предпринимателям, готовым возобновить работу, необходимо подать уведомление в агентство по туризму.

По поступающим уведомлениям агентство проверяет гостиницы и турбазы на предмет соблюдения требований безопасности. В частности, проведено ли тестирование персонала, проводится ли дезинфекция помещений. На основе получаемой информации для туристов формируется реестр безопасных средств размещения. С ним можно ознакомиться на сайте агентства. На данный момент в него включены 89 отелей и баз отдыха.

Работа гостиниц и турбаз в Иркутской области была приостановлена с конца марта в связи с распространением нового коронавируса. В конце мая власти региона давали прогноз, что туристический поток в 2020 году в связи с пандемией будет ниже прошлогоднего примерно на 30%, если авиасообщение между Россией и другими странами возобновится к августу, и на 46%, если оно не возобновится до конца лета. Председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Марина Григорьева в конце апреля сообщала ТАСС, что летом - в пик сезона - турпоток на озеро Байкал в Иркутской области при оптимистичном сценарии может быть на 50-60% ниже по сравнению с показателем прошлого лета. Речь идет о туристах, которые останавливаются в коллективных средствах размещения.

В Иркутской области, по данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения инфекции, подтверждено более 10,5 тыс. случаев заражения. Свыше 6 тыс. человек выздоровели.