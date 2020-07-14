Засуха на юго-западе Новосибирской области может привести к росту природных пожаров

НОВОСИБИРСК, 14 июля. /ТАСС/. Засуха в юго-западных районах Новосибирской области, которая уже повлекла массовую гибель посевов в регионе, может стать одним из факторов риска при возникновении природных пожаров, когда степные возгорания переходят в лесные. Об этом рассказал во вторник в пресс-центре ТАСС замминистра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Рыжков.

С начала мая засуха наблюдается сразу в нескольких районах Новосибирской области. Наиболее сложная ситуация с увлажнением почвы сложилась в юго-западных районах области, где власти муниципалитетов вынуждены были ввести режим ЧС из-за массовой гибели посевов. По последним оценкам, ущерб аграриям составил около полумиллиарда рублей. Согласно прогнозу Западно-Сибирского УГМС, дефицит осадков и суховеи будут наблюдаться в степных районах Новосибирской области в течение всего лета.

"Несмотря на то, что пожароопасная ситуация на территории Новосибирской области довольно спокойная, риски, естественно, всегда присутствуют. Мы прекрасно знаем про засуху, которая у нас в юго-западных районах области, где возможны степные с переходом в лесные пожары", - сказал Рыжков.

Еще одной зоной с высоким риском возникновения пожаров, по мнению замминистра, в этом году будут сосновые леса на побережье Оби, куда в летний период активно ездят отдыхающие. Рыжков пояснил, что в этом году Новосибирская область успешно прошла первый пик горимости лесов, который приходится на начало мая, второй пик ожидается в конце сентября - начале октября. "К этому мы, безусловно, готовимся, в том числе и превентивными мерами - это выполнение противопожарного обустройства лесов и своевременный мониторинг пожарной обстановки", - отметил Рыжков.

Ущерб от лесных пожаров, произошедших летом 2019 года в Сибири, составил 7 млрд рублей. Больше всего пострадали Красноярский край и Иркутская область. Новосибирская область стала третьей в округе по количеству возникших пожаров. За последние десять лет их количество увеличилось на 47%, ущерб составил 9 млн рублей.